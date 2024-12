Panorama.it - Produzione industriale dell’Eurozona ferma a ottobre: la ripresa è ancora lontana

Crescita zero per lae lanon èvisibile. I dati didiffusi da Eurostat mostrano un incremento nullo su base mensile, in linea con le attese del mercato e un miglioramento rispetto al calo dell'1,5% registrato a settembre. Tuttavia, su base annua, laha segnato un decremento dell'1,2%, un dato meno negativo rispetto al -2,2% di settembre e migliore delle previsioni degli analisti, che stimavano un calo dell'1,9%. Ma la fragilità del sistema produttivo è sotto gli occhi di tutti.L'andamento dellatra i diversi Paesimette in luce una spaccatura evidente. Germania, Francia e Paesi Bassi hanno riportato dati mensili negativi, l'Italia ha registrato un mese di stagnazione, mentre la Spagna si è distinta come unico Paese con una crescita positiva.