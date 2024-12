Quifinanza.it - Prendete carta e penna, torna la Milano Moda che conta. Ecco tutte le date.

Il programma dellaUomo alterna 20 sfilate (16 fisiche e 4 digitali), 38 presentazioni e 7 eventi speciali, offrendo una panoramica completa sul panoramacontemporaneo. Le maison storiche del Made in Italy, tra cui Dolce & Gabbana, Prada, Giorgio Armani e Zegna, saranno protagoniste di appuntamenti imperdibili. Non mancano, tuttavia, assenze illustri: Gucci, che ha recentemente optato per eventi co-ed, oltre a Fendi e J.W. Anderson. Alcuni brand come MSGM, Bally e Tod’s hanno scelto invece di presentare le loro collezioni in eventi privati.Fonte: Ufficio stampaCampagnaFashion Week, gennaio 2025Emergenti e debutti: i nomi da tenere d’occhioLa settimana punta anche sui nuovi talenti. Tra i debutti più attesi spiccano Pierre-Louis Mascia, che presenterà la sua prima sfilata maschile, e Saul Nash, designer britannico che porta il suo stile innovativo per la prima volta a