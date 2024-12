Anteprima24.it - Lavori al campo sportivo nel mirino della camorra: colpo di scena in Cassazione

Tempo di lettura: 2 minutiEra l’alba del 30 luglio scorso quando i Carabinieri del Comando provinciale di Benevento, in esecuzione dell’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiestaDDA di Napoli, traevano in arresto Raffaele Abate (Avvocati Valeria Verrusio e Francesco Pagnozzi), con l’accusa di essere il mandante di una tentata estorsione camorristica perpetrata nel comune di Pannarano.L’inchiesta, che a febbraio aveva già portato all’arresto di un altro pregiudicato presunto esecutore materiale del tentativo di estorsione, nasceva dalla denuncia del titolare di un’impresa edile casertana impegnata neidi ristrutturazione dell’impiantodi Pannarano per un valore di circa 700mila euro. L’imprenditore aveva raccontato di essere stato minacciato da più soggettimalavita locale e anche con l’uso di una pistola che gli era stata puntata contro.