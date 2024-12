Gamberorosso.it - La fabbrica di cioccolato (e gelato) dove lavorano persone con disabilità e donne vittime di violenza

L’odore diinvade le strade di Tradate, avvolgendo il piccolo centro varesino in una dolce promessa. Non è solo una nuova attività commerciale: la CioccoGelateria Sociale è un laboratorio di sogni concreti,il gusto incontra il desiderio di inclusione.Una cooperativa che guarda lontanoDa 40 anni la Cooperativa Sociale San Carlo è un punto di riferimento per l’inserimento lavorativo diin situazioni di svantaggio. L’incontro con il maestro pasticcere Denis Buosi nel 2022 ha segnato l’inizio di un progetto ambizioso. Buosi, ispirato dal successo della Socialstireria, un’iniziativa della cooperativa che impiegacon, ha deciso di collaborare per creare una nuova realtà: una cioccolateria che combina eccellenza artigianale e impegno sociale.«Vedere il progetto della CioccoGelateria è davvero gratificante e stimolante», afferma Maurizio Martegani, presidente della cooperativa.