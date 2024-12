Lanazione.it - La città dei lettori si chiude con Marco Vichi

Leggi su Lanazione.it

Impruneta (Firenze), 13 dicembre 2024 – Saranno lo scrittore Marcello Simoni e la giornalista Laura Tangherlini i protagonisti della terza edizione di Impruneta dei, ultima tappa per il 2024 del festival diffuso Ladei, che ogni anno porta in Toscana autori, editori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Appuntamento sabato 14 dicembre presso il Loggiato del Pellegrino in piazza Buondelmonti a Impruneta (Firenze) all’insegna del messaggio “Leggere cambia tutto”, che accompagna la manifestazione sin dalla nascita. Impruneta dei, che vede la collaborazione dello scrittorealla creazione del programma, gode del sostegno di Fondazione CR Firenze col patrocinio e sostegno del Comune di Impruneta e la collaborazione di Biblioteca Comunale di Impruneta.