La broker voleva lo sconto sulla truffa milionaria e risarcire soltanto il 6%

Ancona, 13 dicembre 2024 – Finti investimenti per una. La exradiata Prisca Carletti, 49 anni, osimana,patteggiare ele vittime del 6% delle cifre denunciate per la vicenda degli oltre 30 beffati a cui avrebbe promesso guadagni sicuri affidandole i risparmi di una vita. Un risarcimento di 230mila euro complessivo su quasi 4 milioni di euro che avrebbe distratto alla sua clientela. Il patteggiamento è stato avanzato ieri mattina in udienza preliminare, davanti al giudice Alberto Pallucchini, dai difensori dell’indagata, gli avvocati Dino Latini e Cristina Angeloni. La Procura si è opposta e il giudice ha respinto la richiesta. Bitcoin,da 250mila euro La difesa ha quindi chiesto di procedere con il giudizio abbreviato che, in caso di condanna, ridurrebbe la pena di un terzo.