Italia leader europeo nel riciclo | 856% dei rifiuti trattati nel 2023

Quotidiano.net - Italia leader europeo nel riciclo: 85,6% dei rifiuti trattati nel 2023

L'si confermadele dell'utilizzo di materie riciclate. Con 137 milioni di tonnellate diriciclati, che corrispondono all'85,6% del totale dei(tra urbani e speciali) l'guida la classifica europea, con la media Ue ferma al 40,8%. Lo rivela il rapporto "Ilin2024" presentato a Milano alla Conferenza Nazionale dell'Industria del, promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con il Conai e Pianeta2030. L'primeggia anche con il tasso di utilizzo di materia prima seconda derivate dalsul totale dei materiali consumati (tasso di utilizzo circolare di materia): il 20,8% dei materiali utilizzati dall'industria nelproviene daldei, quasi il doppio rispetto alla media europea (11,8%), aumentati dal 18,8% del 2019, (13,9% in Germania, 17,6% in Francia, 8,5% in Spagna).