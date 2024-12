Il caso di Carmela, la pescivendola più bella d'Italia e il marito nel mirino degli animalisti. Il profilo TikTok viene oscurato

Leggi su Open.online

Sta diventando un vero e proprioquello dellapiù, accusata da alcunidi maltrattamentoanimali., moglie del proprietario della pescheria Ittica Febbraro diria, gestita da Luigi Febbraro, ha migliaia di followers su. Da sempre nei video la coppia mostra la mercanzia dell’attività. Agitando scatole, polpi, gamberi. Uncon un sacco di successo che però in queste ore è stato. Ora ilne ha aperto un altro. Qui la sua spiegazione: @lapiu ? som original – joshuakeysworship Lo scorso 10 dicembre in pescheria si è presentata una troupe della trasmissione “Le Iene”, con il giornalista Filippo Roma e l’attivista per i dirittianimali Enrico Rizzi. Rizzi ha denunciato la coppia e ne ha parlato sui suoi profili social: «Una coppia campana che si divertiva sua promuovere la propria attività commerciale con balletti totalmente ridicoli, sfruttando, umiliando e maltrattando in maniera davvero disumana dei poveri animali vivi come se fosserooggetti, costringendoli a subire sevizie ed ingiustificati patimenti in barba al codice penale.