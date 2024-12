Lanazione.it - Dipendente di un resort muore precipitando con un veicolo elettrico nella struttura

Barberino del Mugello (Firenze), 13 dicembre 2024 – Tragedia in unaagrituristica del Mugello. Una donna di 49 anni, Teresa Carceo,dellastessa, è morta cadendo con un mezzoin un terrazzamento nei dintorni. E’ accadutogiornata di giovedì 12 dicembre. Ancora da capire cosa sia accaduto, se si sia trattato di un incidente o se la donna abbia avuto un malore. Teresa Carceo stava percorrendo, con il, un tratto in discesa. A un certo punto avrebbe perso il controllo del mezzo. Il tragico volo è stato di quattro metri. L’allarme è stato dato subito. Nelsono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Barberino del Mugello.ù Per la donna non c’è stato niente da fare, nonostante ogni tentativo di rianimazione. Si è trattato di un incidente sul lavoro, e per questo è intervenuto anche personale della Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro dell’Asl.