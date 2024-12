Terzotemponapoli.com - Di Caro: “Napoli, ho paura che il Lukaku devastante che s’è visto anni fa con Conte all’Inter non ci sia più

Di: .e quindi che bisognerà sfruttare sì, ma anche trovare alternative. E dunque dico che ritrovare uno Kvara ancor più decisivo sia necessarioNel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri è intervenuto Andrea Di, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:“Il Napoli non ha giocato una cattiva partita contro la Lazio, ha sviluppato una buona mole di gioco ma non ha concretizzato molto. Anche perché dall’altro lato c’era una squadra che sta giocando molto bene. Oggi incontrare Lazio e Fiorentina è quasi la stessa cosa che incontrare Inter e Atalanta. Poi non so quanto possano reggere per tutta la stagione a questi livelli perché la rosa non è ampissima. Ma il campionato italiano quest’anno è più equilibrato rispetto al passato, pertanto si può perdere quando affronti queste squadre”.