Dario Maltese al timone di Pomeriggio Cinque nelle festività

Un anno intenso per. Il giornalista del TG5, negli ultimi 12 mesi, ha aumentato esponenzialmente gli impegni in video. Prima l’esperienza da opinionista all’Isola dei Famosi, poi il debutto estivo alla guida di Morning News. Ora perun ritorno al talk show di Canale 5 ma con una novità. L’anchorman siciliano sbarca al.Da lunedì 16 dicembre e per tutte lesarà alla guida di. Myrta Merlino saluterà oggi i telespettatori di Canale 5 per ritrovarli martedì 7 gennaio 2025 (stessa data del ritorno della Panicucci). Del futuro della giornalista campana si è parlato al recente incontro stampa con Pier Silvio Berlusconi. L’Amministratore Delegato Mediaset e MFE ha dichiarato:Di Myrta Merlino siamo contenti. Dovremmo parlare, si sta impegnando davvero tanto, è un’ottima professionista.