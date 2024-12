Lanazione.it - Cordoglio per la scomparsa di Paolo Michelazzi. I funerali domani nella chiesa di San Nicola

E’ scomparso a 86 anni il dottor, uno dei più noti commercialisti della città. Figlio del professor Massimo, uno dei cardiologi più apprezzati della scuola medica pisana,, dopo l’adolescenza vissutavilla di via Risorgimento, abitava da molti anni in una delle proprietà di famiglia sulla collina che domina il lago di Massaciuccoli. Era fratello di Carla che sposò Pier Francesco Venerosi Pesciolini, morto nel 2008. Isi terrannoalle 11di Sanin via Santa Maria. Alla famiglia e in particolare ai figli Massimo e Francesco le condoglianze della redazione.