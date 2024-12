Ilgiorno.it - Botte al compagno davanti ai figli: allontanata da casa e da Dalmine

(Bergamo) Maltrattato dalla moglie ancheaiminori, ha passato mesi da incubo, con la donna che lo perseguitava ovunque andasse, pedinandolo costantemente. Una trentanovenne, a, è stata sopposta a divieto di avvicinamento al marito. La misura cautelare comprende per lei anche il divieto di dimora a, dal momento che non ha dato il consenso all’applicazione del braccialetto elettronico. La misura è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di Treviglio. La donna, incensurata, era stata denunciata nello scorso mese di aprile dalal culmine di una serie di maltrattamenti e violenze fisiche, avvenute ine alla presenza dellaa minore dell’uomo e delo minore della coppia. Il marito aveva richiesto già in passato più volte l’intervento.