Quotidiano.net - Bce, l’allarme delle imprese: “Serviva più coraggio. Dov’è il piano Draghi?”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 dicembre 2024 – I mercati hanno accolto con favore il taglio di 25 punti base del costo del denaro da parte della Bce. Ma non così l’industria che continua a pagare tre volte più del 2021 per finanziarsi. Federico Visentin, presidente di Federmeccanica (un comparto che vale l’8% del Pil nazionale), questa misura è sufficiente? “Certamente no. Lo ripetiamo da tempo: l’attuale situazione non è ovviamente solo legata ai tassi di interessi. È però un momento di congiuntura negativa in cui dovremmo riuscire a rilanciare almeno gli investimenti, in cui lesanno che se ci sono le condizioni giuste si deve poter investire, magari in efficientamento, in tecnologie da sperimentare. È il momento in cui si fanno sforzi per prepararsi a rilanciare”. E quindi lesono rimaste deluse? “Gli annunci non bastano, servono soluzioni più evidenti.