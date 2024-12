Quotidiano.net - Attilio Fontana, chiederemo di non andare a votare a referendum

"Valuteremo, probabilmente si chiederà di non" alcontro l'autonomia, "mi sembra la cosa migliore perché fare dei distinguo può essere un po' complicato". Lo ha detto il presidente lombardointervistato a Radio Anch'io su Rai Radio 1. "Io credo che non si debbae che si debbaavanti in questa strada che è stata tracciata dalla sinistra - ha aggiunto -. Una sinistra che si dovrebbe vergognare dopo averla tracciata di affermare adesso che è illegittima". "È una cosa vergognosa. Questa è la dimostrazione che per interessi di partito si rinuncia ad ammodernare e rendere più efficiente questo paese - ha concluso - . È una vergogna ma noi andremo avanti per la nostra strada perché crediamo che questa riforma non faccia bene sono alla Lombardia e al nord ma a tutto il Paese.