Atalanta a Cagliari in cerca della decima vittoria consecutiva. Retegui titolare

Bergamo, 13 dicembre 2024 – Domani a, nell’anticipo pomeridiano delle 15, l’capolista va alla risuain serie A. La sconfitta in Champions martedì contro il Real Madrid ha interrotto una striscia di tredici risultati consecutivi per i nerazzurri, intenzionati a ripartire domani alla Unipol Domus e a sfruttare un calendario in discesa in questa seconda parte di dicembre. Dopo ilci sarà l’intermezzoCoppa Italia, mercoledì al Gewiss contro il Cesena, in una partita dove avranno spazio diverse seconde linee, quindi a seguire il 22 l’Empoli sempre in casa e poi il 28 dicembre l’insidiosa trasferta sul campoLazio. Bergamaschi che volano in Sardegna senza gli acciaccati Cuadrado e Scalvini, ma Gasperini come sempre ha abbondanza di scelta in ogni reparto.