News.robadadonne.it - Violenza sessuale su un 16enne, arrestati un 44enne e un ragazzino di 14 anni

Leggi su News.robadadonne.it

Attirato con un pretesto in un condominio della periferia Nord di Milano e poi seviziato e abusato per una notte intera; è quanto accaduto a un sedicenne di Quarto Oggiaro, che lunedì scorso sarebbe stato adescato nel palazzo da un altro, di appena 14, il quale avrebbe poi chiamato un uomo di 44, incensurato e senza precedenti penali, anch’egli condomino nell’edificio, per unirsi alla, che si sarebbe consumata principalmente nello scantinato.È quanto emerge dalle prime ricostruzioni effettuate dalla polizia, con gli agenti dell’ufficio Volanti che, il giorno dopo la notte di terrore vissuta dal sedicenne, lo hanno notato per strada, seminudo e in stato confusionale. Nonostante lo choc l’adolescente sarebbe comunque stato in grado di fornire il profilo Instagram del quattordicenne, permettendo così alle forze dell’ordine di risalire immediatamente alla sua identità e a quella del quarantaquattrenne, che non risulta imparentato con lui.