Trump persona dell' anno elogia Meloni ecco l' asse Roma-Washington

La premier Giorgiaè «una leader e unafantastica»: l'elogio alla presidente del Consiglio arriva dal presidente eletto degli Usa in visita al New York Stock Exchange, dove ha suonato la campanella'avvio delel contrattazioni, rispondendo alla giornalista di Cnbc Stefania Spatti. «I love Italy» ha aggiunto. via Facebookringrazia: «Grazie a Donald J.per le belle parole», scrive. L'inatteso elogio dipersembra confermare l'analisi'Economist secondo il quale potrebbe essere proprio il presidente del Consiglio italiano a fare da 'ponte' fra Unione Europea e nuova amministrazione americana. Il prossimo presidente Usa, oggi, è stato nominato «2024» dalla rivista Time: «La rinascita politica dinon ha eguali nella storia americana».