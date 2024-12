.com - Taekwondo / Libertas Jesi, convocazione in nazionale per Al Halwani e Santinelli

I due atleti presenti al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti in Roma dove la Federazione Italianaha il suo centro federale, 12 dicembre 2024 – Soddisfazione in casaper laindiper il raduno collegiale per Al.Dopo i successi ottenuti agli ultimi Campionati Italiani Assoluti a Giugliano in provincia di Napoli sono arrivate le meritate convocazioni inper il Campione Italiano in carica nella -63Kg Christiane per Elisa AlVice Campionessa Italiana.I due atleti non sono nuovi alla frequentazione del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti in Roma dove la Federazione Italianaha il suo centro federale.La Polisportiva del presidente Marco Porcarelli e la comunità sportivana tutta augurano il meglio ai due atleti in vista dell’inizio del prossimo quadriennio olimpico.