Thesocialpost.it - Sciopero generale il 13 dicembre: a rischio trasporti, scuola e sanità. E il Tar annulla la precettazione di Salvini

Leggi su Thesocialpost.it

Il 13è stato proclamato unodi 24 ore che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, con gravi disagi previsti per i cittadini. La protesta, indetta dall’Unione Sindacale di Base (Usb), avrà un impatto significativo sui, lae la. I pendolari subiranno i disagi maggiori, dato che saranno coinvolti nelloi mezzi di Trenitalia, Italo e Trenord, nonché i mezzi pubblici delle principali città italiane, tra cui bus, metro e tram.Oltre ai, lointeresserà anche il settore della, con ildi disagi per chi deve accedere a prestazioni sanitarie, e il settore scolastico, con l’eventuale chiusura di scuole o riduzioni dei servizi offerti. Nonostante ladel governo, che aveva cercato di ridurre lo stop a 4 ore per i, la mobilitazione durerà 24 ore, come annunciato dal sindacato.