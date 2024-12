Secoloditalia.it - Renzi dal fegato spappolato: “Meloni la più potente per la debolezza degli altri”

Arriva dopo le rosicate di Giuseppe Conte e Angelo Bonelli, Matteoper commentare l’incoronazione dida parte di Politico.eu. Ma il rodimento diè il medesimo, anzi con un punta d’acido in più. “Giorgianella situazione internazionale è il politico più influente non per la forza di Giorgiama per la”. Tutta la frustrazione dell’ex premier consegnata in un’intervista a Sky Tg24. Il rosicone di giornata., rosicata epica sul riconoscimento di Politico: “cosa ci fa con quel potere?“Ma il punto non è seè la piùo no, ma cosa fa con quel potere? Lei ha una oggettiva condizione di forza, non di consensi. Ma di forza perché in Europa glileader sono deboli in questi momento e perché in Italia l’opposizione è divisa.