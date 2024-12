Liberoquotidiano.it - Preso a picconate in casa da delinquenti stranieri: come lo hanno ridotto, immagini orribili | Video

(sì, avete letto bene) sulla porta disua vicino ad Arezzo. Il signor Fabrizio è stato aggredito così da malviventia Lucignano, in località Giglio, ed è salito sul pulpito di Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4, per raccontare la sua storia. Queste le parole del 54enne: “Sono vivo per miracolo, penso alla violenza con cui micolpito quelle persone, lasciandomi in una pozza di sangue senza fermarsi, anzi continuando con più violenza. Io spero che queste cose non capitino più a nessuno, il mio pensiero è andato a mia moglie e a mia figlia, perché se c'erano loro in quel momento cosa sarebbe accaduto? Io ancora oggi ho paura di queste cose che non devono accadere più a nessuno”.