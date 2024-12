Oasport.it - NBA, i risultati della notte (12 dicembre). Hawks e Rockets completano il quadro delle semifinali di NBA Cup

Questaè stato completato ilsteNBA Cup, che, fondata l’anno scorso in termini di In-Season Tournament, ha riscosso subito un ottimo successo tanto da spingere a continuare con quella che è una formula finora gradita, capace di trovare spazio anche in una regular season come quella affollatalega professionistica americana.Gli Atlanta(14-12) riescono a piazzare un’ottima vittoria sui New York Knicks (15-10) per 100-108, e lo fanno sfruttando a fondo tutte le risorse disponibili, nei fatti. Trae Young è protagonista con 22 punti e 11 assist, Jalen Johnson non è da meno con 21 e 15 rimbalzi, ma il fattore decisivo è legato ai 25 dalla panchina di De’Andre Hunter. Per i Knicks non bastano un validissimo Josh Hart da 21 punti e i 19 a testa di Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns, con il secondo che ci mette anche 19 rimbalzi.