Ilnapolista.it - Napoli-New York: “Ricorda, non sei straniero, sei solo povero. Se fossi ricco non saresti straniero in nessun luogo”

Leggi su Ilnapolista.it

-New: “, non sei, sei. Senonin”È una favola questo “-New”, il film che il regista partenopeo Gabriele Salvatores manda nelle sale traendolo da un soggetto inedito di Fellini-Pinelli e firmandone nel contempo la sceneggiatura.1949, la decenne Celestina (Dea Lanzaro) rimane orfana della nonna dopo lo scoppio di una bomba in una palazzina e si affianca al dodicenne Carmine (Antonio Guerra) nella lotta per la sopravvivenza in unapostbellica senza futuro né indirizzo. Celestina ha nella sorella Agnese (Anna Lucia Pierro) che è sposata con un americano a Nueva Yorche la speranza di un futuro altro ed un espediente di vita trasforma i due bambini in clandestini sulla nave Victory. A bordo c’è il Commissario Domenico Garofalo (Pierfrancesco Favino) che li scopre e poi li protegge facendoli evitare i controlli di Ellis Island.