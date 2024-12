Ilgiorno.it - Molestava i passanti. Ubriaco, scatta il daspo

Si aggirava nella zona della stazione ferroviaria e nell’area della biglietteria, infastidendo quanti gli capitavano a tiro: per l’uomo èto un ordine di allontanamento come conseguenza dell’intervento degli agenti del commissariato di polizia. L’episodio è accaduto nella prima mattinata dell’altra mattina, intorno alle 7, quando una dipendente delle Ferrovie dello Stato, addetta al servizio di biglietteria presso la Stazione Ferroviaria di Legnano, ha chiamato le forze dell’ordine segnalando la presenza molesta di un uomo che, da qualche giorno, si aggirava nell’area di attesa della stazione, infastidendo quanti transitavano in zona. La volante del Commissariato di Legnano, una volta raggiunta Piazza Butti, ha verificato la presenza di un uomo di 37 anni, di nazionalità italiana che, in evidente stato di ubriachezza, insisteva per restare all’interno dell’area di attesa della stazione ferroviaria.