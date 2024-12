Bergamonews.it - La curiosa richiesta di un bimbo di Brescia a Santa Lucia: “Un incantesimo ai giocatori dell’Atalanta per farli arrivare ultimi”

Leggi su Bergamonews.it

Nelle letterine indirizzate aogniesprime richieste, sogni, speranze: poi, nella notte più magica dell’anno, quella tra il 12 e il 13 dicembre, attende pazientemente che i suoi desideri si realizzino.Accanto ai classici giochi, dolci o capi d’abbigliamento, c’è però anche chi prova ad alzare un po’ l’asticella per mettere alla prova le capacità dellae davvero qui l’immaginazione non trova limiti.Tra le storie più divertenti c’è sicuramente quella svelata giovedì mattina durante il programma “La famiglia giù al Nord” di Rtl 102.5, condotto da Jennifer Pressman, Emanuele Carocci e Luca Viscardi: mentre si parlava di personaggi dell’anno e di desideri espressi per Natale o, a colpire è stato il messaggio di una nonna diche ha inviato la foto della particolare letterina scritta dal nipotino Pietro.