Kvaratskhelia tormentato da un importante aspetto | l’annuncio spiazza tutti!

Non sono settimane facili per Khvicha. Il talento del Napoli non riesce ad esprimersi al meglio dopo un ottimo avvio di stagione. Al Napoli manca il “vero” Khvicha. Può sembrare una frase fatta, ma in realtà così non è. Il talento georgiano ha abituato i suoi tifosi e ancor più l’intera squadra a giocate da urlo, le quali hanno aiutato a blindare lo Scudetto vinto con Spalletti. I primi segnali di difficoltà si erano già visti nella scorsa annata, ma nelle ultime settimane il “buco nero” ha travolto nuovamente il calciatore. Infatti, dopo un inizio ad altissimi livelli, l’esterno non riesce ad esprimersi al meglio sul rettangolo verde.Ovviamente, è lecito aspettarsi tanto da un calciatore del genere ma al tempo stesso non va caricato di troppe responsabilità. In modo particolare, le ultime settimane son state molto chiacchierate per il calciatore.