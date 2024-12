Sport.quotidiano.net - Kutuzov, il doppio ex fa le carte alla partita: "Il Pisa dà spettacolo ma sarà sfida incerta"

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’ex nerazzurro Vitali, 10 gol con la maglia delnella stagione 2007-2008, nonchéex del match, anticipa i temi dellacon il Bari., è stata una grande partenza da parte delfino a questo momento. "Sì, la Serie B è tosta ed è una maratona nella quale vanno gestite le proprie risorse durante il percorso. L’importantearrivare agli ultimi ‘100 metri’ presenti e in forma. Ilha dimostrato finora grande organizzazione di gioco". Cosa può fare la differenza? "La differenza può farla proprio la rosa lunga deldi Inzaghi. Si vincono così i campionati. A noi, ai tempi di Ventura, mancò proprio la panchina. Eravamo stretti, avessimo avuto una rosa più lunga la stagione sarebbe andata diversamente. Se questoha risorse per concludere il campionato in maniera brillante, così come ha iniziato allora ci sono ottime possibilità e mi pare di capire che questa squadra faccia proprio del gruppo uno dei suoi punti di forza".