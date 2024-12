Thesocialpost.it - Incidente sull’A14, furgone si schianta contro un tir: lunghe code, traffico paralizzato

Autostrada paralizzata nella zona sud delle Marche a causa di un violento s: unche si è verificato in A14 tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, in direzione Ancona, e che ha provocato oltre 6 km di coda in aumento. Il sinistro è stato catalogato con “bollino nero”. La causa è lo schianto avvenuto intorno alle 16 all’interno della galleria Montesecco, tra un furgoncino che ha tamponato un camion (al km 302 + 700) sul lato sinistro posteriore del mezzo. Leggi anche: Terrore a Gerusalemme, sparibus: grave un ragazzo di 12 anniIlè rimasto bloccato, fermo,per ore. Due feriti ma, secondo quanto appreso, non in condizioni gravi. A chi viaggia in direzione nord si consiglia di uscire a San Benedetto del Tronto con rientro in autostrada a Grottammare.