Il Tar asfalta Salvini sulla precettazione dello sciopero. Ma non bisogna abbassare la guardia

, prrr”!Per una volta la sonora pernacchia che ne “I Vitelloni” Alberto Sordi indirizzava ai lavoratori si ribalta di destinatario e arriva dritta dritta in faccia a un nemico di lavoratori e lavoratrici, il Vice-Presidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.Come una pernacchia, infatti, dev’essere arrivato alle sue orecchie il pronunciamento 13467/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tar) che stabilisce che anche i lavoratori dei trasporti venerdì 13 dicembre potranno scioperare per tutte le 24 ore previste dallogenerale convocato da Usb (Unione Sindacale di Base), contrariamente a quanto desiderato dal leader della Lega.aveva infatti precettato (vietato) loper tutta la giornata e imposto, d’imperio, con l’ordinanza 200T del 10 dicembre, sole 4 ore (dalle 9 alle 13) per i lavoratori “nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto pubblico locale, del trasporto marittimo e del servizio taxi”.