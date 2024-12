Il generale Vannacci prosciolto dall’accusa di diffamazione

Leggi su Open.online

Il gup del tribunale militare di Roma ha, con la formula perché il fatto non sussiste, iled europarlamentare Robertodinei confronti di un militare in relazione alla pubblicazione del libro “Il mondo al contrario“. La Procura militare aveva richiesto l’archiviazione del procedimento mentre il gip aveva deciso di procedere con un’imputazione coatta. Durante l’udienza, la procuratrice militare Antonella Masala ha ribadito la richiesta di proscioglimento dell’imputato, che era presente in aula. «Sono molto soddisfatto – ha commentato il difensore di, l’avvocato Giorgio Carta – dell’esito pienamente assolutorio del processo. Questa sentenza conferma una verità da noi sempre sostenuta: il libro delnon contiene espressioni offensive né incita all’odio o alla violenza, come invece ipotizzato nelle denunce iniziali.