I profumi di Maison Casati | Nettari ricchi e preziosi

L’impresa bologneseha presentato in anteprima esclusiva, la preview della nuova collezione di estratti di profumo, tutti volutamente unisex, declinati in sette misteriose formulazioni. La presentazione è stata organizzata a Milano, nella capitale mondiale della moda, al museo Bagatti Valsecchi, nella Sala degli Armigieri che ospita la ricercata boutique Art e Parfums Milano. In questa nuova produzione, il brand di lusso ha voluto creare delle "opere d’arte che svelanoe seducono i sensi, raccontandosi per immagini, metafore delle sensazione che si provano allo sprigionarsi dell’originale sillage". Sempre con la volontà di essere in dialogo con l’arte contemporanea e di coltivarla,è promotore di nuovo Rinascimento green. Il marchio ha scelto il leone come simbolo aulico del proprio logo.