Donnapop.it - Gianluca Spagnoli, chi è l’attore che fa Vinicio in Un posto al sole? In quali film l’abbiamo già visto?

Leggi su Donnapop.it

che interpretanell’iconica soap opera Rai Unal. Conosciamolo meglio.Leggi anche: Grande paura per un’attrice di Unal: ecco la brutta esperienza che ha vissuto, il raccontoVolto nuovo nel mondo della recitazione,è il giovanissimo attore che indossa i panni dinella serie Tv più longeva della Televisione di Stato, Unal.Con una carriera ben avviata nel mondo della recitazione, attualmentestudia presso il DAMS e sta per laurearsi. Cosa altro sappiamo di lui? Ecco tutti i dettagli sulla sua vita, sia privata sia professionale! View this post on InstagramA post shared by(@spagna)Etàha 22 anni: è nato a Napoli nel 2002.