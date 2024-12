Movieplayer.it - GF Vip, Lulù Selassiè accusata di stalking, la difesa: "mai un netto rifiuto da Manuel Bortuzzo"

Leggi su Movieplayer.it

In attesa del processo contro, l'avvocato dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto chiarire il significato di alcune dichiarazioni rilasciate dalla sua assistita., ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, è stata recentemente rinviata a giudizio con l'accusa die minacce nei confronti di, nuotatore conosciuto durante la sesta edizione del reality. La vicenda risale alla fine della loro relazione, conclusasi pochi mesi dopo la fine del programma. Il legale di: "fraintendimenti e autocritica, ma nessuna colpevolezza" L'ex fidanzata della medaglia di bronzo ai Giochi paralimpici Parigi 2024, ha scelto il rito abbreviato, ma la sua, rappresentata dall'avvocato Niccolò Vecchioni, in un'intervista a Fanpage, ha spiegato che si tratta di un rito abbreviato condizionato, durante il .