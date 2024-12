Sport.quotidiano.net - Estra, rottura tra Baraonda e società: "Accuse infondate: via dagli spalti"

Non passa settimana senza un qualche tipo di scossone, in casaPistoia. Questa volta non c’entrano però il mercato, il patron o l’allenatore: la questione, seria, riguarda la tifoseria. In particolare laBiancorossa, gruppo organizzato di riferimento e cuore pulsante della curva Pistoia, che ha di fatto ’rotto’ con la. Il motivo? Gravirelative ad atti vandalici, a detta dei tifosi, a carico di alcuni membri del gruppo;ai cui parte della dirigenza avrebbe dato adito nei confronti delle autorità, sempre a loro detta senza riscontri fattuali. Per questo, la decisione presa dalla Baronda è di quelle destinate a far rumore: "Abbiamo deciso di non presenziare più ad alcuna partita della nostra squadra fino a quando non vedremo un cambio di rotta riguardo questi atteggiamenti".