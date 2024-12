Romadailynews.it - Cina: portavoce, impegnati a ospitare vertice SCO amichevole, unito e fruttuoso

Pechino, 12 dic – (Xinhua) – La, che attualmente detiene la presidenza di turno dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), ospitera’ piu’ di 100 riunioni ed eventi in ambito politico, di sicurezza, economico e culturale, tra gli altri, e si impegnera’ aunSCO, ha dichiarato oggi ladel ministero degli Esteri Mao Ning. Mao ha fatto queste dichiarazioni durante una conferenza stampa regolare, sottolineando che la SCO e’ diventata un’organizzazione internazionale regionale con la piu’ ampia copertura e la popolazione piu’ grande al mondo. Ha dato un esempio per costruire un nuovo tipo di relazioni internazionali. La, come membro fondatore della SCO, ha sempre considerato la SCO una priorita’ diplomatica, ha detto Mao, aggiungendo che lacostruira’ un consenso e traccera’ un piano per lo sviluppo con tutte le parti durante la sua presidenza della SCO.