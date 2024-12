Chi è la star donna che ha assistito mentre Puff Daddy violentava una minorenne? Spuntano le foto di Jennifer Lopez infuriata

Leggi su Open.online

Prende forme inquietanti la denuncia nei confronti diche riguarderebbe anche Jay-Z, accusati di aver violentato una ragazzina di 13 anni durante l’after party degli Mtv Music Awards del 2000. Secondo la denuncia infatti ci sarebbe stata una terza celebrità di sesso femminile ad assistere alla violenza, una celebrità della quale non si è fatto il nome. Oggi il Daily Mail, specificando che non si tratta di alcuna accusa ufficiale, ha pubblicato una serie di immagini tratte da un video che riprendequella stessa sera evidentementecon(vero nome Sean Combs, per gli amici Diddy), con il quale la cantante e attrice ai tempi (precisamente dal 1999 al 2001) aveva una relazione. Il nome di J Lo non è citato nella denuncia, tra l’altro già venuta fuori ad ottobre, quando per la prima volta si parlò di altre celebrità coinvolte nelle presunte violenze del rapper e producer.