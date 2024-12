Ilrestodelcarlino.it - Autunno molto bagnato, il più piovoso dal dopoguerra

24 novembre 1854. Che caldo straordinario! T min 5,9°C; T max 12,7°C * * * Novembre ha concluso il trimestre autunnale. Con uno scarto di soli +0,02°C rispetto alla media climatica trentennale il mese è stato percepito dai più come “freddo“. Ecco descritta in due parole la nostra capacità fisiologica di adattamento ai repentini cambiamenti che stiamo vivendo, la normalità climatica degli ultimi 30 anni è diventata un’eccezione, ma dopo 16 mesi consecutivi sopra media ci può stare. Dopo le abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato settembre e ottobre, novembre ha cambiato drasticamente registro. Già dalla terza decade di ottobre siamo tornati sotto il dominio di un potente e strutturato anticiclone che, a differenza di quelli estivi, non ci ha regalato cieli sereni ma diversi giorni con nebbia e una sterile nuvolosità che ha prodotto soli 22,8 mm di pioggia in 5 giorni piovosi, 14 mm dei quali caduti il giorno 14.