Liberoquotidiano.it - Autonomia: De Cristofaro (Avs), 'bella notizia via libera Cassazione a referendum'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Unail viaalabrogativo della legge Calderoli. Laconferma che la legge sull', nonostante i pesantissimi rilievi della Corte che ha fatto a pezzi la legge, è viva e si può abrogare. Dopo lo schiaffo della Consulta, ora arriva lo schiaffone della". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama."Destinatari Calderoli e le speranze secessionistiche di Zaia. Ma, soprattutto, l'ennesimo scivolone della Meloni in tema di riforme. Con l'ordinanza dell'Ufficio centrale per ildellala legge sull'differenziata che spacca il Paese è abrogabile. Abrogazione richiesta da un milione e trecentomila cittadini che hanno firmato per il".