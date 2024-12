Davidemaggio.it - Amici: anticipazioni puntata del 15 dicembre 2024. Tra gli ospiti i Ricchi e Poveri

E’ stata registrata oggi pomeriggio la dodicesimadi24, in onda su Canale 5 domenica 15. Ecco chi sono glie come sono andate le sfide e le gare previste.dodicesima24: gliMaria De Filippi ha accolto in studio, in veste dimusicali, Sting e Giordana Angi, che hanno cantato Il nostro amore, e icon Il Natale degli angeli. Tra i giudici della, gli stessiper il canto, insieme ad Alex Britti, mentre per il ballo è tornato Raimondo Todaro, fino allo scorso anno tra i professori.dodicesima24: le sfide e le gareDurante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – TrigNO ha vinto la sfida contro un nuovo aspirante allievo e ha così confermato il suo banco.