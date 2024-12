Quifinanza.it - Aeroporti in sciopero il 15 dicembre da Milano a Catania, voli garantiti

non è un mese come gli altri, sotto vari aspetti. Basti pensare agli scioperi che ogni anno vengono puntualmente organizzati in quest’ultimo stralcio d’anno. Il motivo è semplice da spiegare. Il tasso degli spostamenti su scala nazionale e internazionale aumenta enormemente, il che porta gli addetti ai lavori a stringere tra le mani un megafono molto più potente. Aè di certo più facile, per così dire, far ascoltare la propria voce di protesta.Il risultato quest’anno è unodi 24 ore previsto per domenica 152024, che di certo creerà molto disagi da Nord a Sud. Da Linate a Fontanarossa, ovvero da, ecco quale sarà la situazione.15Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in una fase che vede Matteo Salvini impegnato in discusse precettazioni, riporta sul proprio sito come i lavoratori della società Techno Sky sciopereranno per 24 ore, nel comprensorio Bari-Brindisi e aMalpensa.