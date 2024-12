Sport.quotidiano.net - Adamant, doccia fredda al supplementare. Padova espugna in volata la Bondi Arena

Leggi su Sport.quotidiano.net

ferrara 92 virtus97: Dioli ne, Sackey 5, Drigo 11, Santiago 14, Tio 14, Yarbanga 10, Solaroli 11, Chessari 5, Ballabio 15, Marchini 7. All. Benedetto. VIRTUS: Fasolo 2, Cavana, Marchet 4, Biancotto 26,ni, Camara 3, Borsetto 5, Greve 11, Casella 36, Lusvarghi 10, Bianconi. All. De Nicolao. Parziali: 26-19; 40-39; 63-61; 83-83. L’perde la seconda gara casalinga in due settimane, questa volta contro, che si dimostra la squadra più in forma del girone: finisce 92-97, con coach Benedetto espulso alla fine del primo tempo per doppio fallo tecnico. Ferrara ha lottato fino alla fine, ma gli avversari sono stati semplicemente perfetti nelle parti cruciali del match. Avvio un po’ soporifero alla, Chessari prova a dare la fiammata con la tripla del +7 e di làlitiga col canestro segnando appena sette punti in 6’: l’controlla i ritmi, Tio giganteggia dentro l’area e a 2’30’’ dalla prima sirena Ferrara doppia la Virtus (18-9).