WWE | Abbandonati i piani per Goldberg vs Gunther?

Il faccia a faccia avuto durante Bad Blood sembrava non poter portare ad altri esiti:si sarebbero affrontati senza dubbio sul ring. E a confermarlo ufficiosamente sarebbe stato poi lo stesso, che qualche settimana dopo ha ufficializzato che nel 2025 combatterà il suo ultimo match in un ring WWE, lasciando intendere che dopo i commenti decisamente poco lusinghieri fatti durante il PLE fosse proprioil suo obiettivo. Ma nel frattempo sono passati ormai due mesi da quel periodo, e a quanto pare ipotrebbero essere cambiati.Per Bill “uno o due match” nel 2025Secondo quanto riportato da Viper di PWN, infatti, il ritorno diè sì confermato per il 2025, con uno o due match potenzialmente sul tavolo. Mapotrebbe non essere uno di questi: secondo il report, il piano iniziale era proprio quello di avere Da Man e il Ring General sul ring insieme, ma in questo momento la WWE starebbe esplorando altre opzioni.