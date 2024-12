Thesocialpost.it - Uccide il vicino di casa a coltellate, 16enne si difende: “Sono stato aggredito”

Un ragazzo di 16 anni èarrea Siracusa con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Christian Regina, 40 anni, operatore del mercato ortofrutticolo locale. Il giovane si trova ora nel centro di prima accoglienza per minori di Catania, in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari.Leggi anche: Omicidio di Christian Regina a Siracusa, fermato unLa difesa del”, ha dichiarato il giovane agli inquirenti. Assistito dal suo legale, il sedicenne ha ammesso di aver accoltellato Regina ma ha descritto l’episodio come una reazione a un’aggressione. Secondo il suo racconto, la vittima si trovava in unodi alterazione psicofisica dovuta all’alcol e avrebbe tentato di aggredirlo. La dinamica dei fatti riportata dal giovane è ora al vaglio delle autorità, che attendono i risultati dell’autopsia e degli esami tossicologici per verificare le sue affermazioni.