Teo Mammucari svela il vero motivo per cui ha deciso di abbandonare lo studio di Belve: "Avevo fatto una richiesta precisa"

Teo, ospite della puntata di ieri di, hadi interrompere l’intervista e diloin preda all’ira. Non ha risparmiato, nel frattempo, accuse ed insulti infelici all’indirizzo della padrona di casa, Francesca Fagnani.Il comico, parso sin da subito contrariato, sembrava esser partito abbastanza prevenuto. Ilche la conduttrice si rivolgesse a lui dandogli del lei – come il format da sempre prevede – dopo essersi scambiati quattro chiacchiere nei camerini, in modo confidenziale, appena prima dell’inizio della registrazione, l’ha mandato su di giri.Su questa scia di mancata predisposizione all’intervista della Fagnani, notoriamente caratterizzata da toni sarcastici e pungenti, non ha accettato nessuna delle domande rivoltegli. Questo atteggiamento di repulsione assoluta ha messo in difficoltà la giornalista, che nonostante tutto ha cercato di portare a termine l’intervista.