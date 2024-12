Donnapop.it - Teo Mammucari, cosa resta di un personaggio fragile quando il suo ego viene sgonfiato da una donna?

Leggi su Donnapop.it

Francesca Fagnani è riuscita nell’impresa titanica di mettere a nudo l’intervistato senza, di fatto, intervistarlo. È ciò che è successo ieri sera a Belve,un fragilissimo (badate bene che userò spesso questo aggettivo) Teosi è seduto di fronte alla giornalista e si è svelato. Ha tolto la maschera. Nessuna finzione, nessun artificio, solo la verità, nient’altro che la verità. È vero, l’intervista (se così si può definire) è durata una manciata di minuti, ma sono stati sufficienti a raccontarci chi è.No, non parlerò della sua totale assenza di autoironia, di quanto soffradeve togliere i panni dele svelare la persona, di quanto sia smisurato ma esile il suo ego, tanto da chiedere un’intervista per poi sminuire la giornalista che gliela concede. No, non parlerò nemmeno del fatto che, evidentemente, non conosca Belve e il ruolo che Fagnani interpreta nel suo show (perché è uno show, ma questa è un’altra storia)Teoe il suo ego smisurato maParlerò, piuttosto, di quanto siadi fronte a unache è intera.