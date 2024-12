Donnapop.it - Teo Mammucari, che vergogna a Belve: persino la ex fidanzata lo stronca «La maschera è caduta»

Leggi su Donnapop.it

Ieri, uno degli episodi più discussi delle ultime stagioni diè andato in onda, destando scalpore e accendendo il dibattito sui social. L’intervista a Teo, che per giorni aveva fatto parlare di sé per il suo abbandono dallo studio del programma di Francesca Fagnani, è stata finalmente trasmessa in versione integrale.Nonostante la prima incertezza sulla messa in onda, l’ufficio stampa diha confermato che i circa quindici minuti di girato non sarebbero stati tagliati. Il conduttore, fin dal principio, ha dimostrato di essere a disagio, rispondendo con visibile irritazione quando Francesca Fagnani gli ha dato del “lei”: «Ma perché ora mi dai del lei? Prima mi davi del tuo. Io sono quello che vedete, sia qui che dietro le quinte».Le cose sono peggiorate quando, infastidito dalla piega che stava prendendo l’intervista, ha deciso di alzarsi e interrompere la conversazione: «Pensavo fosse un programma più scorrevole, ma così è troppo.