Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone a Beaver Creek: una sola apparizione in gigante

La trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci2024-2025 prosegue con l’appuntamento classico di. Sulla celebre pista denominata “Birds of Prey” vedremo in azione il comparto femminile che, raramente, è protagonista in questa località del Colorado e, se lo fa, lo fa con prove veloci.Anche per questo motivo, quindi, la nostranon ha grandi numeri sulla pista statunitense, non avendo preso parte a superG o discese nella sua prima parte di carriera.Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria idisulla Birds of Prey. La “prima volta” della valdostana sulla pista del Colorado porta la data dal primo dicembre 2013 proprio in Coppa del Mondo. Nella nostra portacolori chiude al settimo posto nella gara vinta dalla svedese Jessica Lindell-Vikarby con appena 9 centesimi sull’onnipresente Mikaela Shiffrin, mentre è terza Tina Weirather a 56.