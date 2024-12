Terzotemponapoli.com - Santacroce: “Con Neres più cross per Lukaku”

Fabiano, ex difensore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Maracanà”, trasmissione in onda su TuttoMercatoWeb Radio. L’ex difensore partenopeo ha parlato delle prossime assenze di Kvaratskhelia. Il georgiano dovrebbe stare fuori tra i venti e i trenta giorni. Probabilmenteal suo posto epotrebbe trarne giovamento. Di seguito le sue parole.parla di: quanto cambia?Così l’ex difensore del Napoli: “Mettendo un sinistro cambia la dinamica del gioco. Mi aspetto magari qualche gol in più di testa di. Potrebbe giovarne per i, perché il Napoli ci arriva spesso ma li fa male i”.Si aspettava qualcosa in più da Conte? E’ ostaggio di Kvaratskhelia?Ancora. “Come ogni squadra lo è con il proprio giocatore più forte, vedi il Milan con Leao.