Rompipallone.it - Salta la panchina, clamoroso colpo di scena: subito sfida al passato

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 11 Dicembre 2024 13:11 di redazioneArriva un altro esonero in Italia, annunciato il nuovo tecnico che sfideràun suo vecchio club.A quattro mesi dall’inizio del campionato abbiamo già assistito a diversi cambiamenti nelle panchine italiane e altrettanti sembrano imminenti. In queste settimane infatti alcuni tecnici di A rischiano dire e al momento si trovano all’ultima spiaggia per mantenere il proprio ruolo. Su tutti Paolo Zanetti, vicinissimo a essere sollevato dall’incarico di allenatore del Verona dopo la sconfitta casalinga per 1-4 contro l’Empoli. Lo stesso discorso vale per Di Francesco al Venezia, che con i lagunari occupa l’ultimo posto in classifica con 9 punti in 15 partite.Passando poi agli addii già ufficializzati, il più recente è stato quello di Alberto Gilardino dal Genoa, esonerato nel corso dell’ultima sosta per le nazionali e sostituito da Patrick Vieira.